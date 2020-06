Tras el reclamo de Pignatiello, el COA avanza en autorizar la vuelta de entrenamientos

La decisión que los atletas clasificados a Tokio 2020 puedan comenzar con sus entrenamientos es un hecho. Faltan, sí, pequeños detalles. Si bien el debate salió a la luz por las declaraciones de Delfina Pignatiello, la realidad es que entre el COA y el Ministerio de Turismo y Deportes están avanzando sobre el tema.

Ya hubo reuniones entre Gerardo Werthein -titular del COA- y Matías Lammens, a cargo del Ministerio de Turismo y Deportes. Esas charlas, además, se extendieron a varias confederaciones y federaciones deportivas.

La idea inicial es que el regreso a la actividad se realice en sectores donde no haya focos de infección. En síntesis: trasladarse a otras provincias, pese al pedido de varios deportistas de retornar con sus tareas en la Capital.

El protocolo, cuentan, se está terminando y es una fija que vayan a donde vayan, los atletas van a tener que hacer 15 días de cuarentena para después sí, empezar a entrenar.

¿Cuál es la traba? Varios deportistas que tienen trabajos y otros que no quieren despegarse tanto tiempo de sus familias, expresaron sus dudas.

Todos estos ítems se mencionaron y se están conversando desde antes que la nadadora Delfina Pignatiello pegara el grito en el cielo.

“Tengo ganas de ir a unos Juegos Olímpicos a representar a mi país de la mejor manera posible, me gusta ponerme mi bandera, pero me gusta hacerlo bien, no me gusta ir a hacer un jueguito; es un tema serio. Mi cuerpo tiene que estar preparado. No es que un mes antes me puedo preparar”, dijo la joven de 20 años que ya tiene su boleto para Tokio 2020.