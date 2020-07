Tras el video escandaloso sobre la droga, Ishii dice que lo sacaron de contexto

“Cuando se cagan de hambre vienen a pedir laburo y yo se los doy. Cuando se mandan una cagada que me venden falopa, yo los tengo que cubrir. Nos los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias”. Mario Ishii, el polémico intendente de José C. Paz, es el autor de esa frase. Un vecino decidió grabarlo sin que se diera cuenta en medio de una discusión con los choferes de las nuevas ambulancias que compró la Municipalidad. El video se viralizó y ahora es parte de un nuevo escándalo del intendente que lleva tres períodos consecutivos en uno de los distritos más pobres del Conurbano.

Como los famosos y los artistas, Ishii dijo que lo sacaron de contexto. “El video sale cortado y no muestra la cantidad de gente que hay, que son todos los choferes delante mío. Les decía a ellos que salí a intervenir el área, a cubrir todas las irregularidades que había y cuando sacan de contexto esa partecita”, dijo Ishii en diálogo con el programa “Sábado tempranísimo” de radio Mitre.

Sobre el tema de la droga, aseguró que había “rumores de la calle” que “mando a investigar a Seguridad” sobre la venta de drogas. “No encubriendo sino cubriendo institucionalmente todas las áreas. Al no tener pruebas mando a investigar”, agregó el jefe comunal.

Cuando le preguntaron si iría a dar explicaciones a la Justicia en caso de ser citado respondió: “No tengo problema en ir a ningún lado. Es una frase sacada de contexto. Díganme quién es el dueño de la red social que lo hizo. De 40 minutos sacaron 15 segundos, está perfecto, les sirvió para hacer daño, que Dios los ayude”.