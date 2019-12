Tras un chichoneo en un móvil, Vidal y Sacco se fueron a Paris

Y un día se fueron a Paris. La pregunta caía de maduro pero Fabián Rubino fue el único que se animó: “¿La cigueña?” El incendió lo apagó diretamente el novio que aclaró que “se van de paseo”.

“Estamos empezando una nueva etapa”, dijo mientras caminaba por el hall de aeropuerto, antes del chek in, ante la multiple mirada de los curiosos.

Confirmaron detalles del romance que se coronará con esta suerte de luna de miel. Ambos comenzarona a mensajerse tras haber compartido un programa de Mirtha Legrand.

“Esa noche me di cuenta que detrás de a gobernadora había una mujer que me interesaba…”, remató en tono romático Sacco.

La ex gobernadora estuvo nerviosa casi en toda la gran nota color de Rubino. Intentó varias veces dar por terminada la nota. Les pidieorn un beso cono The End de la nota , pero no se amimaron.