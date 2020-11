“No debieron haberlo velado en la Casa Rosada y si lo hacían como mínimo eran 48 horas porque es Maradona, Maradona”, se quejó de manera airada Antonio Fernandez Llorente, el experimentado conductor de C5N.

En otro tramo de su reclamo al aire, Fernández Llorente criticó a las autoridades del área de Seguridad, incluyendo a la ministra Sabrina Frederic, aunque no la mencionó. Dio a entender que no sabe de seguridad y la colocó en el lote de los “funcionarios que no funcionan”.