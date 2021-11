¿Un ex juez acusado por Nisman detrás de la denuncia de ex esposa de Lázaro Báez?

La tensión entre Norma Calismonte y su ex marido, Lázaro Báez, por el futuro de sus bienes arrastra una interna furiosa entre abogados. La ex esposa del empresario denunció a la ex abogada del empresario, Elizabeth Gasaro, que había sido desplazada de la defensa hace un tiempo después de ser su confidente durante años en la cárcel.

Gasaro manejó muchos de los bienes de Lázaro durante años, pero terminó chocando con los otros abogados por su mala performance en las causas. De hecho, fue desplazada de los alegatos por “la ruta del dinero K”.

Calismonte la acusa de haberle robado dinero porque el patrimonio de Báez también es suyo.

El otro dato es que Calismonte acaba de cambiar de abogados. Su nuevo defensor es Sebastián Nannini, un abogado cercano al intendente Mario Ishi. Pero Nannini no firmó la denuncia de Calismonte contra Gasaro. Aparece otra abogada. El dato de color es que esa abogada dio un domicilio donde funciona el estudio de Héctor Yrimia, el ex juez y ex fiscal acusado por Alberto Nisman en la causa del Memorándum con Irán.