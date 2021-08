Un legislador K pide que Macri sea apartado de la FIFA por el caso de las armas a Bolivia

El legislador porteño Claudio Morresi afirmó que el ex presidente Mauricio Macri debe ser separado de su cargo en la presidencia de la Fundación FIFA por la denuncia judicial que tramita en la Justicia sobre el supuesto contrabando ilegal de armas a Bolivia. El ex presidente está imputado junto a un grupo de ex funcionarios de su gobierno, pero no hay ni un procesamiento de primera instancia. En cambio, hay varios funcionarios kirchneristas con condena firme que gozan de otros beneficios.

“Es un tema que en FIFA debieran revisar”, dijo Morresi, integrante del bloque kirchnerista en la Legislatura. T agregó: “Desde que (Macri) asumió en la Fundación, no generó ningún proyecto social para nuestro país. Priorizó que se desarrollen 8 emprendimientos en USA, 5 en Brasil y en otros países latinoamericanos como Colombia y Ecuador”.

En ese sentido, Morresi dijo que “parece que en Latinoamérica todos tienen más acompañamiento que Argentina” y detalló: “El único proyecto de promoción social que la fundación FIFA implementa en Argentina es anterior a la asunción de Macri como presidente del organismo”.

La Fundación FIFA se creó en marzo de 2018 con los objetivos de contribuir a la promoción de un cambio social positivo y de recaudar fondos para la rehabilitación y reconstrucción de infraestructuras deportivas dañadas o destruidas alrededor del mundo.

En enero de 2020, Macri fue nombrado Presidente Ejecutivo de la Fundación, que mantiene presencia en los cinco continentes gestionando 98 proyectos.