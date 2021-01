Un periodista de C5N criticó a los argentinos que se vacunan en Miami y sus propios seguidores lo cuestionaron

“Rosenfeld y Yanina Latorre, excelentes representantes de la inmoralidad de cierta parte de la clase acomodada Argentina. Ir a vacunarse a Miami es lamentable x varios motivos”, escribió Pablo Duggan con su particular estilo. El conductor de C5N reaccionó ante el fenómeno que comenzó con algunos famosos y podría extenderse a otros argentinos que viajen a Miami.

La abogada de los famosos y la madre de Yanina se vacunaron gratis en Miami, donde solo se vacuna a los mayores de 65 años.

Duggan no tuvo eco entre sus seguidores. “Cual es el problema de que se vacunen en otro lado? Es su cuerpo y su decisión, o no era asi?”, le contestó @pelapalaciom. “Yanina no se vacunó, llevó a la mamá a vacunar que tiene como 80 años, y no se fue a miami a exclusivamente para eso, esta allá de vacaciones, se enteró que podía vacunar a la madre y lo hizo. Si tiene la oportunidad, cual es el problema?”, le dijo @Faticatou.

Los mensajes de ese tipo se multiplicaron. “Pablo en esta no te sigo si tiene la plata para viajar ,los permisos necesarios y las ganas ya es un tema de ella . toda la vida hubo gente que podía hacer cosas distintas por el echo de tener plata .y estamos los otros que solo trabajamos fue lo que nos enseñaron”, publicó @damian_barbeito