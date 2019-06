El caso de Ricardo Russo, pediatra del Hospital Garrahan, fue abordado en el programa “Argentina en vivo”, por C5N, y despertó un fuerte cruce entre el periodista Mariano Hamilton y Roxana Domínguez, madre de una víctima de abuso sexual.

Todo comenzó cuando Domínguez criticó la cantidad de años que aplican el Código Penal para los abusadores: “Ocho años. ¿Al que abusa a un niño le dan ocho años? El daño es perpetuo”.

#TV > Madre de una víctima de abuso infantil se fue del estudio de #C5N ya que el periodista Mariano Hamilton le restó importancia a la pena de los pedófilos. pic.twitter.com/1jUMexPilg — Real Time Rating 📈 (@RealTimeRating) June 2, 2019

Para Hamilton, hay que trabajar en “prevención”. “Si las penas son de 8, 10 o 50 años, no me importan”, lanzó en un tono garantista. Este comentario indignó a Domínguez, que no se quedó callada: “Si abusan de tu hija y le dan cinco años… Los tipos que lastiman a los niños tienen que pudrirse en la cárcel”.

Con lágrimas en los ojos, Domínguez confesó: “Yo defiendo a los pibes de verdad. ¿Qué les pasa? Son comunicadores”. Entonces se sacó el micrófono y se fue del estudio, mientras Hamilton se mostró ofendido: “Vos deseaste que violaran a una hija”.

@C5N una vergüenza lo que vi…

Faltar el respeto así a esta señora en su programa, el maltrato, y además siendo una invitada de ustedes…

El Sr. Mariano Hamilton debe saber cuándo callarse…

Siempre fui un fiel seguidor de c5n, pero después de esto…

Una completa decepción… — carlos654 (@carlos65412) June 1, 2019