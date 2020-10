Un periodista de Clarín cruzó a Alfredo Leuco por una editorial contra los acreditados en la Rosada

“No comprendo a los periodistas que están acreditados en Casa de Gobierno, hay periodistas de medios muy importantes que se transforman en voceros del Gobierno”, arrancó Alfredo Leuco su comentario en radio Mitre. El detonante de la polémica fue la polémica, puertas adentro del Gobierno, con los dichos del embajador en la OEA, Carlos Raimundi, sobre la situación en Venezuela.

“Titulan que Alberto Fernández está enojado con Carlos Raimundi (…) Son colegas que respeto y quiero, pero agarraron esta modalidad del off the record“, se quejó Leuco. Y agregó: “Están abusando de ese recurso. Es un off the record ridículo que compromete al periodismo”.



Ignacio Ortelli, acreditado en Casa de Gobierno para el diario Clarín, se sintió aludido y decidió contestarle a través de un hilo de Twitter. “No hay off “buenos” y off “malos”. Celebro que tome conciencia sobre el riesgo de ser “vocero” de un Gobierno. Yo tengo claro que no lo soy del actual, no lo fui del anterior y tampoco del de CFK. Suelo pensar bien, así que aunque no lo conozco,descuento que ud tb“, dice uno de los mensajes dirigidos al conductor de TN y Mitre.