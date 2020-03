Un periodista identificado con River cuestionó la decisión de no jugar

A diferencia de la mayorīa de los periodistas deportivos que salieron a bancar la decisión de River de no presentarse al partido de este sábado, Hernán Castillo, muy identificado con el club Millonario, cuestionó la decisión de los dirigentes a través de sus redes sociales.

Defiendo a River siempre. Pero siempre. La semana pasada con lo del arbitraje y todos los días siempre. Ahí recibía sobre de Donofrio. Hoy creo q es un error absoluto lo q hace River. Y me dicen q me paga tinelli o tapia. Al final soy millonario. Me pagan todos. Q crack!

Ante la lluvia de comentarios, Castillo volvió a publicar otro tuit para intentar aclarar su postura.

Siguen sin entender mi foco: NO te podes cortar solo en la vida. A River lo dejan solo. No entienden q lo dejan solo? Los jugadores de otros clubes dicen no hay q jugar y juegan. Es una pelea desigual. NO podes cortarte solo en la vida y menos si sos parte del sistema

— Hernán Castillo (@HernanSCastillo) March 14, 2020