Una ex modelo se cruzó fuerte con Brancatelli

Anamá Ferreira mantuvo un cruce áspero con Diego Brancatelli en las redes sociales que lo transformó en una de las tendencias del día. En esa discusión, la ex modelo lo acusó de recibir sobres del Gobierno. “Así que @diegobranca dijo que soy impresentable y que me parezco al 4 de Brasil?. Juro que me enorgullece y te desafío a que caminemos 3 cuadras juntos a ver a quien el pueblo le pasa factura. La sociedad no olvida y yo la única mancha que tengo es la de mi piel”, lanzó la ex modelo brasilera y agregó la imagen de un sobre.

Ferreira recibió el apoyo de muchos trolls macristas que le inundaron las redes al periodista militante K.

Y vos ✉️ ? — Anamá Ferreira 🍍 (@AnamaFerreira) June 1, 2021