Valdés frecuenta Del Plata pensando la compra

El diputado nacional Eduardo Valdés es asiduo visitante al despacho de los Ferreyra, que siguen mal administrando Radio del Plata. El amigo de Alberto estaría interesado en la compra de la emisora que sale al aire a cuenta gotas con un retraso en el pago de los salrios de sus trabajadores.

De hacerse cargo, el ex embajador del Vaticano no estará en el día día sino que ecomendará, esa delicada misión, a Fabiana Segovia, una ex colaboradora de Amado Boudou. También, Segovia fue colaboradora de Víctor Hugo Morales.

La productora también se reunió con Gerardo Fereyra, en varias ocasiones. Valdés quiere que le saneen la radio ,lo mejor posible, antes de dar el si.

Valdés es un fan del género radio. Tvo su paso por el medio y también la tele con su Café Las Palabras, una suerte de ronda de cafe con “amigos k”, por donde pasó el actual embajador de argentino en Chile, Rafael Bielsa.

La última experiencia, del relanzamiento de Radio del Plata, duró poco de la mano de Víctor Santa María quien al ver el descontrol interno decidió guardar su energían en su demás proyectos mediáticos.