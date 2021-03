Luis Ventura entrevistó a Esmeralda Mitre y no dejo ningún tema por abordar. Entre las cuestiones picantes, el periodista le preguntó si el ex presidente Mauricio Macri está detrás de la renovación de LN+ como se viene sosteniendo desde el Gobierno y otros sectores. La actriz se sonrió y prefirió no contestar.

Esmeralda volvió a decir que quiere meterse en el diario para aplicar muchos cambios desde el punto de vista ideológico y empresarial.