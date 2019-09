Verbitsky, lapidario: “Ni Macri cree que tenga chances”

La entrevista principal del diario Perfil del domingo tuvo como protagonista a Horacio Verbitsky, un periodista que no oculta su inclinación hacia el kirchnerismo y que afirmó que “ni el mismo Macri cree que tenga chances en octubre”.

Pero la extensa nota dejó más títulos. El creador del blog El Cohete a la Luna dejó en claro que para él la diferencia de las PASO es prácticamente imposible de dar vuelta.

Destacó la elección de Horacio Rodríguez Larreta y señaló que es probable que gane, aunque según encuesta propias “un 10% de los votos de los votos de Larreta pasan al Frente de Todos”.

Verbitsky, por otro lado, se metió en la interna del peronismo y destacó la unidad entre Cristina y Alberto Fernández. “A Cristina Kirchner no le va a molestar nada de lo que haga Alberto al respecto”.

Definió a Cristina como la que tracciona los votos, aunque hizo hincapié en el valor de la unidad de la fórmula. “No hay votos de Alberto que no sean de Cristina, como no hay votos de Cristina que no sean de Alberto. Se vota una fórmula. Ahora, si la pregunta es ¿quién tracciona los votos? La respuesta es la de Alberto: Cristina”, aclaró.

Además, valoró la figura de Axel Kicillof y le restó importancia a los antiguos cruces con Clarín y los medios y a los dichos que señalan que si gana él en la Provincia va a gobernar La Cámpora. “La Cámpora no quería que Axel fuera candidato en la provincia de Buenos Aires, fue él quien decidió hacerlo. Martín Insaurralde lo propuso ante los intendente”, agregó.

Entre otras afirmaciones, dijo: “El gobierno de Cristina fue lo más peronista que hubo en la Argentina desde Perón en adelante” y en el final, describió a Marcos Peña como un personaje “irrelevante”.