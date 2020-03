Verbitsky salió a pedirle a Alberto que amplíe el número de jueces de la Corte Suprema

La discusión sobre el rol de los medios, impulsada por los dichos de Carlos Pagni, derivó en el rol de la Corte Suprema. ¿Por qué no se pone los pantalones largos la Corte?, preguntó el joven e inquieto panelista que subió al estrellato con la investigación sobre los fondos de la campaña. Verbistky contestó con una humorada fiel a su estilo: “Porque se los bajó antes”.

Para El Perro, el problema está en la Justicia, y especialmente en el ex presidente de la Corte. “Toda esta operación no hubiera sido posible si Lorenzetti no hubiera escrito la justificación de las prisiones preventivas”, dijo en el programa del Gato Sylvestre.

Horas después de las críticas del presidente Alberto Fernández al funcionamiento de la Corte, que todavía no se trasladó a un proyecto concreto, Verbitsky salió a pedir una reforma al estilo Menem, ampliando el número de los jueces del Máximo Tribunal.

No fue el único. En el mismo programa, minutos después, el abogado Juan Manuel Ubeira, un hombre emblemático del mundo K, que hace poco tiempo festejaba la llegada de Juan Martín Mena al Ministerio de Justicia, también reclamó que la Corte tenga 12 jueces.

Durante el debate, Sylvestre destacó el “mensaje” que dio la Corte el domingo en el Congreso, al mandar solo a dos representantes: Elena Highton de Nolasco y Rosenkratz. “Faltó la mayoría peronista de la Corte, es posible que se estén dirimiendo internas”.

Los dichos de Pagni, en la vuelta de su programa de TV, revolucionaron la redacción del diario La Nación y a todo el periodismo K, que salió q mostrarlo como una suerte de reivindicación de la teoría de las persecuciones de la Justicia contra el kirchnerismo. En medio del debate, Verbistky dijo que “hay que celebrar lo que dijo Pagni” porque “ya no gozan de poder”.