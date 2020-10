Verón sobre el fútbol argentino: “Me da lástima”

El fútbol argentino tiene fecha de regreso (30 de octubre) y no todos los protagonistas están contentos. Juan Sebastián Verón es uno de los que se mostró en desacuerdo y lanzó dardos contra la dirigencia.

“Me da lástima cómo está el fútbol argentino. Me da lástima porque en definitiva con poquito las cosas se podrían hacer mucho mejor, y en definitiva en lugar de mejorar las cosas las empeoramos”, aseguró el ex jugador y actual presidente de Estudiantes.

Para Verón, “el fútbol argentino se devalúa, se pierde el negocio, y no hacemos que el fútbol sea un buen producto. Necesitamos criterio y sentido común”, declaró en una entrevista en FM Cielo.

A la hora de definir la gestión de Chiqui Tapia, Verón no dudó: “Es una anarquía”. Y lo ejemplificó: “Acá cada uno hace lo que quiere. Cuando vos no tenes conducción y las cosas claras, y no tenes la ayuda la gente que te tiene que acompañar, es complejo”.