Verónica Ojeda habló del escándalo del permiso y lo elogió a Berni

Verónica Ojeda tuvo que hablar en público, varios días después, del escándalo que protagonizó en un control de tránsito. Dijo que no tuvo ningún problema con el permiso y que todo fue un tema político. “No me hicieron una multa, solo me hicieron preguntas”, minimizó.

La ex de Maradona dijo que tenía un certificado para asistir a personas con discapacidad pero en los medios trascendió un permiso como si fuera funcionaria.

De la nada, Ojeda felicitó a Sergio Berni, el jefe de su actual pareja. “Me saco el sombrero por el ministro”, dijo.