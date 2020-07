Víctor Hugo Morales criticó al jubilado: “Le dio un tiro de gracia”

En el inicio de su programa, Víctor Hugo Morales habló del tema que acapara todos los medios: el jubilado que le disparó a un delicuente que había ingresado a su casa para robarle. Desde un primer momento, Morales fijó su posición luego de ver una y otra vez las imágenes. “Son muy fuertes”, alertó. La voz del ex relator expresa la opinión de un sector del kirchnerismo, que suele cargar de ideología los temas de inseguridad. Pero tienen una piedra en el zapato: el ministro de Seguridad que puso Cristina Kirchner para comandar la Provincia: Sergio Berni.

“El hombre (Ríos, de 71 años), sale de la casa y el ladrón parece herido en una pierna, no puede caminar. Se le pone a 3 metros y le da un tiro de gracia: no puede hablar de legítima defensa. Hay que buscar otra figura”, agregó. Sin embargo, las imágenes del hecho no muestran esa situación.

Tras aclarar que en su programa en la AM 750 no se dedican a temas policiales, aclaró que “este tema es muy fuerte y excede lo policial porque entra en discusión la legítima defensa”.

“Una cosa es defenderse en el momento y otra caminar 60 metros buscando lo que quedó de los delincuentes y darle un tiro de gracia”, concluyó.

Adolfo Ríos, de 71 años, está detenido con prisión domiciliaria por homicidio agravado tras lo que ocurrió el viernes por la madrugada en Quilmes.