Victor Hugo se contagió Covid pero igual hizo su programa

“Siento que me ahogue en la orilla”, dijo Víctor Hugo Morales esta mañana en su programa de radio luego de haber dado positivo al test de coronavirus. “No llegué a la vacuna y esto determinó que pegue con el COVID-19. Buena parte del año estuve encerrado, pero me abrí poco a poco al canal y a salidas con protocolo”, contó el periodista en la apertura de su programa de AM 750.

Sobre su estado de salud contó: “No tengo fiebre ni nada. El oxígeno en sangre está en 97, los indicadores dan bien, menos la pérdida del olfato”.