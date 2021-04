VIDEO. Viviana Canosa tuvo un cruce picante con los panelistas de Luis Novaresio

El pase entre Viviana Canosa y Luis Novaresio se puso caliente. Anoche, luego de los anuncios, comenzó un debate sobre las medidas tomadas por el Gobierno nacional, especialmente sobre la prohibición de realizar reuniones familiares y sobre el cierre de bares y restoranes. “Es casi un estado de sito”. arrancó Novaresio

Ignacio Ortelli opinó que “hay muchas incoherencias en la nueva norma” pero remarcó el comportamiento de la gente: “No creo que la mayoría se oponga a las normas. Hay cansancio pero un temor a la enfermedad”, dijo.

A medida que la discusión avanzaba, Canosa fue subiendo el tono. “No quiero un estado buchón. Para mi es un estado policial, no pudieron dar el ejemplo con la salud de la gente …. vacunatorio vip, no dieron explicaciones. explicamela las vacunas que fueron al Calafate, yo no defiendo lo indefendible“, le dijo a Rosario Ayerdi.

La panelista de Novaresio trató de responder en medio de una alocución interminable: “La vacuna de El Calafate está explicada”.

Pero Canosa siguió descargando su furia: “No voy a dejar de abrazar a mi padre y a mi madre un solo día. Alberto Fernandez y los políticos no nos cuidaron, nos robaron la vacuna”.

La conductora luego se la agarró con Ortelli, al que le cuestionó una presunta “tibieza” y le reclamó “más huevos”. Este le retrucó: “Tener coraje no es decir cualquier cosa“. Ortelli quiso bajar el tono de la charla y explicó: “Estoy en un medio y tengo que comunicar con responsabilidad, incluso controlando mis pasiones”.

Cuando el clima de tensión se había elevado al máximo, Novaresio intentó poner paños fríos. “Te pejudicas Canosa”, le dijo, emulando la frase a Mirtha Legrand.