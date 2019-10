Canosa denunció una operación por rumores que la vinculan a Fernández

Viviana Canosa, periodista de Canal 9, denunció una operación en su contra por vincularla con el candidato a Presidente, Alberto Fernández.

La periodista, aseguró en América: “Eso me causó mucha gracia y, a la vez, mucho dolor. Me dio entre vergüenza ajena y mucha incomodidad. Lo siento como una campaña sucia o algo así, me parece raro”.

Al mismo tiempo, Canosa recordó que durante el kirchnerismo se quedó sin trabajo y lo vinculó a su ex pareja, Alejandro Borensztein, periodista de Clarín. “Cuando me echaron de Canal 9 fue una campaña del kirchnerismo, y por eso me quedé sin laburo durante 6 años”, disparó.

“La época kirchnerista la padecí, espero que ahora no me la hagan padecer los macristas. Que gane Espert”, lanzó entre risas.

La noticia explotó en redes sociales y rápidamente se viralizó. Canosa se despegó, mientras que Alberto Fernández no hizo mención y continuó con su agenda habitual.