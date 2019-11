Wiñaski va por más contra Rial

La novela entre Nicolás Wiñaski y Jorge Rial sumó un nuevo capítulo luego que el conductor de Intrusos acusara al periodista de operar en su contra. Ahora, llegó el descargo de Wiñaski. Fue anoche, en TN.

“Hubo una reunión entre Lázaro, Pires y Rial antes que saliera al mercado Bing Bang News”, acusó Wiñaski. Pires es un representante de futbolistas.

“Me sorprende. Nos está acusando de mentir y de operar y de un modo bastante asombroso. Dice que en una nota de 2016 lo llamé y le dije que no tenía nada sobre una sociedad que tiene con Miguel Ángel Pires. No tenía nada de dinero y pasó a tener mucho con Báez, tanto que bajaba en la cancha de Estudiantes de La Plata en helicóptero”, explicó Wiñaski.

“En lo púnico que dice la verdad Rial, es que soy gordo”, apuntó subiendo la apuesta.

Sobre lo que hablaron en esa oportunidad, afirmó que “es cierto que lo llamé, que estaba en Londres con Agustina Kämpfer. Y él lo confirmó. Yo nunca le dije ‘no hay nada, le damos para adelante igual'”. Y agregó: “Creer que voy a llamar a Rial para decirle ‘voy a hacer una nota sin información’…”.

Ahora ven del porq jorgito estaba tan pero tan impaciente, desesperado y OPERANDO para q gane como sea el Kirchnerismo?! Queria safar! Peeero no safaste! Metiste la mano en la lata! Lo hiciste muy obvio! pic.twitter.com/qmfu5M1pfg — ™フィレンツェ⚖️ (@XxX_ReActivada) November 5, 2019

Luego, Wiñaski fue al punto de la cuestión y aseguró que “la nota conecta a Rial con Lázaro Báez” y que la publicación de Clarín “de la que Rial solo se quejó del título, dice que él creó la sociedad con Pires, que evolucionó de un pasar modesto a andar en helicóptero”; y que “ambos formaron la sociedad La Quinta Columna S.A”.

“Todo eso se dio en el momento en que Rial y Luis Ventura decían que la Ruta del Dinero K no era tal. Él no se queja de que confirmó la información. Que no es ilegal pero es llamativa. Rial menosprecia mi trabajo y el de este canal y el de Clarín, como si fuéramos títeres que nos dijeran ‘andá para adelante aunque no tengas nada’. ¿Cómo yo voy a decir que no tengo información a la persona involucrada?”, justificó el periodista.