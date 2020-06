Y ahora Lozano fue contra Rodríguez Larreta

Primero fue Nicolás Wiñaski y su emoción por la llegada de su sobrina. Luego Patricia Bullrich y su flequillo. Ahora, la tercera víctima de Verónica Lozano fue Horacio Rodríguez Larreta.

El tema en cuestión fue la habilitación o no para los aficionados al running en la Capital Federal. Ante la posibilidad cierta que así sea, la conductora no anduvo con vueltas: “Es pelado y no abre las peluquerías”.

Antes, claro, había insinuado que si a Rodríguez Larreta le gusta hacer running “que vaya corriendo a la reunión con Alberto Fernández”.

Por las dudas, y ante la risa de la gente que estaba en el estudio de Telefé, Lozano puso paños fríos y aclaró: “Lo digo con humor”. Tan es así que Mauro Szeta aprovecho la ocasión para hablar de los runnings y dio un mini show.