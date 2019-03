Los máximos referentes del sector agropecuario, que protagonizaron las histórica lucha en contra de la 125, hicieron un balance de la gestión del gobierno de Mauricio Macri y no tuvieron piedad con el presidente.

Un programa de cable agropecuario los volvió a juntar, demostrando que si bien el campo sigue bancando a Macri por descarte y contracara de Cristina, el malestar es pronunciado.

Por eso sorprendió escuchar a Eduardo Buzzi, ex presidente de la Federación Agraria Argentina, expresar que “hay un malestar general”. “Si hubiésemos querido actuar y salir de gira por todas las capitales de provincia a dar debate y construir propuestas a lo mejor tendrían mayores problemas. Déjense ayudar porque vienen por la banquina”, aconsejó.

No fue el único que disparó contra Macri y su equipo económico. Hubo Biolcati, ex titular de la Sociedad Rural, también fue al hueso. Tras explicar que “nosotros apoyamos a Macri como sector e hicimos mucho para que ganara”, advirtió que “en la medida que no se busque fomentar la producción y se sigan poniendo trabas, y se haya vuelto a las retenciones, todo eso es cartón pintado. Parece que nos tomaran para la joda, nos hemos ido desencantando, date cuenta que la gente busca otros horizontes, el productor siente que ha sido engañado”.

También Mario Llambias, ex presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), cuestionó la actual situación. “La solución no puede salir solo de nuestro sector. Hay gente de clase con muchos problemas, lo mismo pasa con los jubilados”. Finalmente, Carlos Garetto, ex presidente de Conniagro, dijo que “No hay una orientación”.