Un típico culebrón mexicano pero con protagonistas argentinos. Los implicados son Sol Pérez, Exequiel Palacios y Karen Gramajo.

Parece que el volante de River y de la Selección Argentina se encontró en reiteradas ocasiones con la chica del clima. Y entablaron una relación amorosa a escondidas. Pero hay un detalle: Palacio tiene novia. O tenía.

Yanina Latorre, cuándo no, fue la que advirtió a Sol Pérez. “Palacios tiene novia. Se llama Karen, es manicura y vive en José León Suárez. Es su pareja desde hace dos años”, dijo la panelista y, entonces, el rostro de Pérez se transformó.

Aunque no quise creerle, Sol Pérez aclaró que ella no quiere estar con personas comprometidas. “No me gustaría que me hagan lo mismo”, dijo en el programa de Ángel De Brito. Sin embargo, la que se puso de la cabeza fue Karen, que se enteró del romance del crack de River por televisión. Y le habría puesto final a su relación.