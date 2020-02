Zulemita dijo que hay que darle tiempo a Alberto

La presencia de Zulemita Menem junto a Alberto Kohan en la Casa Rosada no pasó desapercibida. En las redes sociales se habló mucho del tamaño de los tacos de la hija de la ex presidente, pero hubo más que eso. En lo formal, la visita al secretario general de la presidencia, Julio Vitobello, fue para donar objetos del ex presidente al Museo de la Casa Rosada. Pero los visitantes terminaron hablando con el presidente.

Entrevistada por Jonathan Viale en Radio La Red, Zulemita fue muy elogiosa de Alberto Fernández. “Tiene 40 años de experiencia, lo vi confiado”, dijo.

Cuando le preguntaron si tenía aspiraciones políticas hizo un chiste: “Es la segunda vez que voy, la tercera me quedo”.

Escucha el audio de la entrevista