Cristina chicaneó a Alconada Mon

La ex presidenta le pegó al periodista de La Nación y lo acusó de no chequear una información antes de publicarla. ¿De qué se trata?

La nota en cuestión, en base a un informe oficial de la AFIP, revela que al menos ocho propiedades de Los Sauces no fueron declaradas para evadir impuestos. Hasta ahora se creía que eran 9 en total.

“Es una pena que no me haya llamado, como sí hizo en el caso Arribas. Si lo hacía se podría haber enterado que Néstor Kirchner tenía más de 20 propiedades antes de asumir como Intendente de la Ciudad de Río Gallegos. Y se habría enterado que nosotros sí somos contribuyentes -no como el Sr. Arribas-, que pagamos impuesto a las ganancias y bienes personales a la AFIP, Ingresos Brutos en Santa Cruz e impuesto inmobiliario en las municipalidades correspondientes”, arrancó Cristina.

En el final, le tiró un misil a Alconada Mon. “¿O será que necesitaba un título como éste para que te perdonen y te dejen volver a escribir en La Nación?“, escribió Cristina en su blog.

Recordemos que Alconada Mon tuvo la valentía de investigar al amigo del presidente y titular de la AFI, quien aparece salpicado en el caso del Lava Jato, de Brasil. Y luego aportó varias pruebas ante la Justicia cuando el tocó declarar.

Ves Hugo? La consulta hubiera sido más sencilla que con Arribas. Sin emisarios. Sin 4 versiones diferentes. Sin plazos para publicar la nota — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) February 26, 2017

