El primer nexo viene por el Tano Angelici. El presidente de Deportivo Riestra, el equipo del abogado Víctor Stinfale, es Fabio Pirolo.

Pirolo fue funcionario porteño y vice del fútbol amateur de Boca. Se desempeñó como director general de la Administración de Infracciones, lugar en el que dejó varios “baches”. Además la relación se fortalece también porque Stinfale hizo negocios con Chiqui Tapia.

En la espalda de la camiseta de Barracas Central, arriba de los números, hay una publicidad. La de Speed Unlimited, una bebida energizante cuya producción y comercialización está en manos del abogado que defendió al barra brava José Barrita, al traficante de armas Monzer Al Kassar y al Gordo Valor, entre otros.

Cuenta la historia que Julio Grondona fue el que tejió los lazos entre Tapia y Stinfale. Que Barracas precisaba una ayuda económica y entonces el ex capo de la AFA levantó el teléfono y le pidió al abogado que colaborara.

En Comunicaciones ya sabían que no le iban a dar lo que les correspondía por la invasión de campo que sufrieron y que ahora la AFA falló jugar los 5 minutos restantes en campo neutral.

Pero no lo dijeron públicamente porque les podía costar muy caro. Su presidente, Ezequiel Segura, habló en varios programas . Manifestó su desacuerdo, no se animó a hablar del secreto a voces. La relación comercial entre Stinfale y Tapia y el nexo del actual presidente del club Deportivo Riestra, un ex funcionario porteño, ligado al Tano. ¡Bingo!