“Ah pero Macri”: Capitanich le echó la culpa al ex presidente por un reclamo de agua potable

El gobernador de Chaco Jorge Capitanich perdió las elecciones en su provincia y no vive sus mejores días. En las últimas horas enfrentó un reclamo sobre la falta de agua potable. En el video que apareció en las redes se ve que su reacción no fue la mejor. No solo subió el tono de voz sino que le echó la culpa al gobierno de Mauricio Macri.

El docente que reclamaba subió la apuesta y le contestó que él era el gobernador de la provincia. El hecho ocurrió en una escuela de la localidad de Río Muerto, municipio de Los Frentones.

Capitanich realizó una recorrida por la zona donde encabezó la inauguración de la Plaza Sur y la habilitación de obras en las cercanías.

“Usted no cumplió con su palabra”, le dijo un manifestante. “Viva usted con 35 mil pesos”, se escucha otro reclamo. “Macri es responsable y nosotros estamos recuperando el salario”, respondió el gobernador.

Luego de que el video se hizo viral, muchos le recordaron a Capitanich la cantidad de años que gobernó la provincia.