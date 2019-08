View this post on Instagram

Hace unos días publiqué una foto en familia de mis vacaciones. Muchos comentarios fueron directo a criticar a mi marido… con la aclaración que no era contra mi. Yo les aclaro, todo lo que es insultar, descalificar o criticar a mi marido es hacerlo hacia mi también pues somos familia. No entiendo que puede pasar por la cabeza de alguien para a una foto hermosa en familia dedicarle palabras tan tristes y llenas de odio. La segunda parte de los comentarios iban directo a mi "obesidad" Entiendo que es por este mandato social, al que nos sumieron durante décadas, que dice que tenes que ser flaca… sino sos nose una infeliz? Paso a contarles que mido 1.54 y peso 68 kilos. Soy feliz, y me importa un bledo como me vean me siento diosa por muchos motivos pero principalmente porque me siento bien conmigo misma, y eso es lo único que me Importa. Escribo esto, solo porque este perfil es publico y muchas mujeres tal vez sufren estas situaciones todos los días y les duele o las angustia. Tenemos el poder de hacer lo que deseamos. Vivimos en una era donde empezamos a reivindicar y conquistar derechos como nunca. Que nadie te diga como te "debes ver" o "sentir" hace lo que quieras pero hacelo para vos. Les mando un beso enorme. El amor siempre vence al odio de los pobres de alma! Sean felices, laburen para eso porque en esta vida es lo único que importa, ser feliz y hacer felices a los tuyos.