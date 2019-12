Cascini, la cara de la limpieza en Boca

Cuando Raúl Cascini fue convocado por Juan Román Riquelme para trabajar en Boca, sabía que su tarea no iba a ser sencilla. Pegó el portazo en el programa de Fox Sports que conduce el “Pollo” Vignolo y recibió las indicaciones: ser el encargado de la renovación de los entrenadores de la divisiones inferiores.

Cascini: "Yo me voy a dedicar el 100% a Boca. Dejo la tele y voy a estar las 24hs pensando y trabajando para Boca. Porque para eso nos eligieron." SI LE TENES FE DALE UN CORAZÓN pic.twitter.com/gwrdhBlYCW — BOCADEMIVIDAN12 (@BOCADEMIVIDAN11) December 9, 2019

Así fue que Cascini se comunicó con su ex compañero Rolando Schiavi y le avisó que no seguiría como DT de la Reserva. “Hay un nuevo proyecto y vos no formas parte de él”, le dijo el ex volante vía teléfonica. No fue al único que le dijo eso, pero sí al que más le dolió por su relación.

La catarata de llamados continúo con otros entrenadores con los que también compartió importantes momentos: Héctor Bracamonte (Cuarta División), Sergio Saturno (Quinta), Gustavo Pinto (Sexta), Leonardo Tessone (Séptima), Víctor Marchesini (Octava) y Luis Lúquez (Novena). De todos modos, la situación de algunos podría cambiar y hasta se habla de un reacomodamiento.

Con el Coordinador General, Oscar Regenhardt, hay una charla pendiente. Lo mismo que con Nicolás Burdisso, el Mánager que aún no recibió ningún llamado.

En una de sus primeras tareas, #Riquelme mando a llamar a varios de los técnicos que @bocajrsoficial tiene en inferiores. El mensaje de Raul Cascini para casi todos fue el mismo: “no se les va a renovar contrato”.… https://t.co/2wWM1gdpZa — Martin Arevalo (@arevalo_martin) December 17, 2019

Así como cuando jugaba a cara de perro, Cascini encontró una faceta en Boca que también lo hace quedar como el malo de la película, detrás de la sombra de Riquelme