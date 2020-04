El arquero de Arsenal refutó a Tevez

“El futbolista puede estar seis meses y hasta un año sin cobrar”. Lo dijo Carlos Tevez, en referencia a la crisis del fútbol que seguramente afectará a varios jugadores. Esa frase rebotó en el mundo futbolístico. Uno de los que lanzó la primera piedra fue Maxi Gaglardo, uno de los arqueros de Arsenal de Sarandí.

“Nosotros nos estamos acomodando, leí lo que dijo Tevez y son contados con los dedos los que pueden pasar seis meses sin cobrar”, tiró el arquero en una entrevista con Doble Amarilla.

🗣 Carlos Tevez: "Los jugadores podemos vivir seis meses o un año sin cobrar" ➡ https://t.co/qU8spe4Vyl pic.twitter.com/PiugdgZ6Ft — Diario Olé (desde 🏡) (@DiarioOle) April 1, 2020

Y siguió: “Hay clubes que no han cobrado su totalidad desde diciembre, chicos que cobran como un empleado común. Si está sacado de contexto que me disculpe, pero cuando uno habla tiene que ver todas las capas de los futbolistas, y los jugadores somos mucho, y un 70, 80% que si no cobra al siguiente mes no puede vivir”.

Para bajarle el tono a la polémica, Gagliardo aclaró que “no estoy tan de acuerdo con lo que dijo Tevez, y sí, si hay una reunión entre todos los jugadores veremos alguna variante. Se vienen tiempos duros para el fútbol”.