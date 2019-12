El líder de UATRE empuja por la unidad con Moyano

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) renovó la conducción de Ramón Ayala al frente de la organización por cuatro años más.

Con la presencia de importantes referentes políticos y sindicales como Hugo Moyano y Carlos Acuña, Ayala inició su mandato hasta 2023 agradeciendo por el nuevo respaldo: “Gracias a los compañeros del secretariado y el consejo directivo, una gran emoción y alegría ser electo. Por circunstancias de la vida me toco asumir la secretaría general tras el fallecimiento de nuestro querido Momo Venegas. Ahora me toca doble responsabilidad porque me tocó ser electo por todos mis compañeros entonces la responsabilidad es doble. Tenemos un futuro enorme por delante”.

De cara a las renovaciones de los mandatos en la CGT, el nuevo líder de los trabajadores rurales sostuvo: “Precisamos un sindicalismo unido y fuerte y que interprete las necesidades que tenemos todos los trabajadores.

Y agregó: “Tenemos que seguir trabajando y bregando por la unidad del movimiento obrero, Dios quiera que en agosto nos encuentre a todos unidos en la CGT que tanto anhelamos. Es la respuesta que le tenemos que dar a todos los trabajadores del país y solamente se la podemos dar a través de la unidad”.

Estuvieron presentes Hugo Moyano (Secretario General de la Sindicato de Choferes de Camiones de Buenos Aires); Carlos Acuña (Secretario General de SOESGyPE e integrante del triunvirato de la CGT); Sergio Sassia (Secretario General de Unión Ferroviaria); y José Ibarra (Secretario General de la Federación Nacional de Conductores de Taxis), entre otros.