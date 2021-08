El spot psicológico de Randazzo con una voz que imita a una Cristina puteadora

El spot de una Cristina maltratando a Randazzo y éste haciendo un “renunciamiento” a la candidatura a gobernador pareciera una catarsis personal mas que un instrumento productivo para sacar votos.

La Residencia de Olivos como escenario, la voz en off de una supuesta Cristina desbordada emocionalmente ,y el mismísimo Randazzo firme diciéndole que no a la ex presidenta cuando le exigía ser candidato a gobernador. “No todos son lo mismo, Florencio hace bien“, cierra la pieza de campaña.

Randazzo contrató a Oriana Junco para hacer la voz de Cristina

pic.twitter.com/6xGmuRSgFS — Dougie Jones 💚 (@EarlWagnerYo) August 5, 2021

La historia es real. Ocurrió hace 6 años: Randazzo caminaba para ser candidato a presidente y creía que tenia el aval de Cristina quien le había puesto la condición de llevar de segundo al chino Zannini.

La estratega miró las encuestas e hizo un viraje, optando por Daniel Scioli, quien fue el que finalmente compitió frente a Macri perdiendo por muy escaso margen

Cristina lo bajó y según muestra la teatralización del spot de Florencio, fue de muy mal modo. Casi como las escuchas en las que se percibía a una Cristina desencajada con Oscar Parrilli.

El cuento es que el ex ministro de interior y Transporte se enteró primero de que lo bajaban viendo la pantalla de C5N.

Randazzo pretende arrastrar voto peronista y de la oposición moderada. Las mediciones optimistas no le dan mas allá del 4% de intención de voto. No pudo construir una estructura sólida, y terminó armando una lista con candidatos de poca experiencia.