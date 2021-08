Nito se quedó sin elecciones

El comediante y ex senador nacional Eugenio “Nito” Artaza no podrá participar de las internas del Frente de Todos en Corrientes como precandidato a diputado nacional. La Cámara Electoral determinó que su lista no cumplió con los avales obligatorios ni con la ley de paridad de género.

Artaza buscaba participar de la interna del Frente de Todos de Corrientes junto a otras dos listas. Pero finalmente no habría interna y quedaría como candidato Carlos “Camau” Espínola, ex medallista olímpico en yachting, que competirá con el oficialismo provincial de ECo + Vamos Corrientes del gobernador radical Gustavo Valdés.