Fernández ve a Lavagna para su futuro gabinete

En la previa de las elecciones, cada partido hace su jugada de ajedrez para sumar más votos. El Frente de Todos, claro, no es la excepción.

Desde la interna del partido que se perfila como candidato surgió la idea de tentar a Roberto Lavagna, candidato a presidente de Consenso Federal.

El primer esquema que se pensó fue ministro de economía. Su hijo, Marcos, mandó un mensaje: “mi padre no vuelve a esa cartera”.

Alberto Fernández, entonces, estaría dispuesto a ofrecerle el cargo de embajador a Lavagna en caso que asuma como presidente. ¿Una jugada política? Sin dudas, tener al personaje de mejor imagen en el alicaído pelotón de los de siempre , es todo ganancia.

Sin embargo, el ex ministro de Economía la pateó para afuera cuando se lo mencionaron. “Fernández ya tiene a su gente, la que piensa como él. No se me cruza por la cabeza”, dijo entre los suyos. Veremos….