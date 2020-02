Frederic le dijo “machirulo” a Tenembaum

La ministra Sabina Frederic volvió a dar una entrevista después de una serie de polémicas públicas que la obligó a bajar el perfil por unos días. La charla repasó las diferencias con la gestión de Patricia Bullrich y el nuevo enfoque sobre las fuerzas de seguridad.

“No hay que confiar de entrada ni desconfiar ciegamente”, dijo la ministra sobre las fuerzas de seguridad. Y agregó: “Confiamos en las fuerzas de seguridad, hubo varios procedimientos, hay que salir del binarismo”.

En la entrevista se planteó el debate sobre la pistolas Taser. “No estoy en contra de la Taser, serán usadas por las fuerzas especiales, que ya la vienen usando en situaciones de toma de rehenes o similares, no en la vía pública, no es el lugar adecuado”, dijo la ministra.

Cuando Tenembaum le preguntaba por su experiencia previa, la ministra le respondió con una sonrisa aunque le dijo que tenía un “prejuicio machirulo”. “Soy mujer y antropóloga pero trabajo con las fuerzas de seguridad desde 2005”, dijo.

El conductor de Radio Con Vos se lo tomó en broma. “¿Quiere decir algo más además de decirme machirulo?, le preguntó al final de la entrevista.