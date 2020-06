Kampfer vs Malaspina, la pelea que faltaba

La sensual conductora de canal 26, Romina Malaspina había pedido una tregua de las mujeres que le criticaron su look en el noticiero, mientras super escotada y con trasparencias da la cotización del dólar. Empero, Agustina Kampfer la sacudió al aire.

“Lo que me parece es que al día de hoy, en donde las mujeres de los medios de comunicación estamos luchando por equidad en los medios, en los espacios de poder, en donde el 95% prácticamente son hombres, hay muchísimas mujeres especializadas, licenciadas y con trayectoria, que por no cumplir con los estereotipos de belleza están desempleadas”.

La respuesta de la ex Gran Hermano fue quirúrgica.

“Muchas que critican, la verdad, que me gustaría que primero le den explicaciones a la Justicia del pueblo argentino. Ridícula”, escribió la presentadora de noticias. “Las que critican siempre son las peores. Muy lindo culito Kämpfer. Vos estás en tu programa por eso también, por lo que veo. ¡Ah, no! Cierto que vos estás por Amado Boudou y por Rial. Por cierto, ¿encontraste los papeles?”, publicó en otro tuit lleno de furia”.

La colorada, ex de Boudou, siguió :” tenemos una mujer bellísima como Romina, que no vamos a discutir su belleza ni cuanto ella decide exhibirse porque no es el punto, pero la ponen a hablar de temas de los que no tiene absolutamente nada de idea. Romina está ahí porque está buena”, comenzó diciendo la panelista”..