La designación de Urribarri como embajador encendió a la oposición en Entre Ríos

Los dirigentes entrerrianos de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, el GEN y el Nuevo Espacio, se reunieron este fin de semana en Gualeguaychú y emitieron un comunicado en el que marcaron que la designación del ex gobernador Sergio Urribarri como embajador en Israel es “un escandaloso antecedente de impunidad, premiando con ese cargo a quien tiene ocho causas por corrupción en trámite ante la justicia”.

En ese mismo comunicado, la oposición pide que “que de manera urgente se deje sin efecto esta designación y se ordene al imputado Sergio Urribarri a permanecer dentro del territorio nacional para quedar a disposición de la justicia”.

Los partidos que forman la Alianza “Juntos por el Cambio” le reclamaron a sus propias autoridades provinciales que expresen un contundente repudio a la decisión de nombrar embajador a Urribarri.

El texto descarta los atentados que hubo contra la Embajada de Israel y la AMIA y la falta de Justicia, lo que se agravó con la firma del Memorándum.

En tanto, el diputado Waldo Wolff también cuestionó la designación de Urribarri como embajador en Israel. En declaraciones radiales, afirmó: “Yo siempre me encargo de diferenciar mi relación de argentino con mi relación con Israel. Me parece que es tarea de Israel expresarse sobre eso. Ahora, yo no lo conozco a Urribarri, no tengo nada en contra de él, pero me parece no solo en el caso de Israel, que podríamos tener el decoro de mandar gente que esté impoluta”.