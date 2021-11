“La Princesita” sigue sumando recitales en la previa de las elecciones

Varios intendentes del Conurbano decidieron explotar al máximo los recitales públicos en medio de la campaña. También hay artistas que aprovecharon la ola de recitales con tinte proselitista. Uno de ellos es Karina “La Princesita”.

En octubre, la anfitriona fue la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que compartió junto a una multitud el cierre de los festejos por el 72º aniversario de San Francisco Solano. Karina fue una de las figuras invitadas. En ese momento hubo polémica por el costo de esa contratación.

La cantante terminó contestando en las redes sociales. “Me tienen las bolas infladas con los ocho millones. No deberían ensuciar a laburantes como yo, con mentiras y quilombos políticos. No cobré esa suma ni cerca Y no porque no quiera. No seamos hipócritas. ¿Quién no quisiera vivir de lo que ama y cobrar bien? Pero no a costillas del pueblo”, se quejó.

“Es una fiesta que se hace todos los años, es muy importante. El dolor es el de todos los comerciantes y vecinos que vieron un año y medio sus puertas cerradas. Y hoy, una fiesta que siempre se festeja, realmente, nos provoca a todos mucho dolor y mucha preocupación”, se quejó en ese momento el ex intendente Martiniano Molina.

Pese a la polémica, este fin de semana a cantante vuelve a participar de un acto en medio de la campaña. El sábado, la ciudad de Berazategui celebrará el 61° aniversario de su autonomía. El plato fuerte estará en manos de “La Princesita”.