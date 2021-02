Habló el sobrino de Ginés: justificó su vacunación y dijo que varios periodistas se lo habían pedido

Lisandro Bonelli, el sobrino y ex jefe de Gabinete de Ginés González García, rompió el silencio pero no hizo autocrítica: defendió haberse vacunado porque es “personal esencial”. Hasta justificó que se vacunara la familia Duhalde.

Bonelli habló con un medio de San Nicolás, su ciudad natal y donde se refugió después del escándalo.

“Personalmente nunca mandé a nadie a vacunar, me mensajearon amigos, conocidos, periodistas y a todos les dije que no“, contó en la entrevista con RadioNoba. Y agregó: “Mi vieja, la hermana de Ginés, con sobrepeso y asma crónico de nacimiento todavía no esta vacunada”.

Aunque negó la existencia de un vacunatorio “VIP”, luego admitió que “fue un caso puntual”, en referencia al vacunatorio del 18 de febrero en el Ministerio de Salud,

Cuando le preguntaron por el escándalo del vacunatorio en el hospital de San Nicolás respondió: “Es responsabilidad de la Provincia y de las autoridades que administran las vacunas en la ciudad”.

Dato de color: en un recuadro de la nota se plantea que la salida de Ginés tuvo que ver con su rechazo a las PASO, lo que no habría caído bien a La Cámpora.