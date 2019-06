Que Sergio Massa está feliz luego del título conseguido por Tigre no es una novedad. Sí lo es que el líder del Frente Alternativo fue uno de los que impulsó la posibilidad que el flamante campeón de la Copa de la Superliga evite el descenso y se mantenga en la máxima categoría del fútbol argentino.

Malena, su esposa, también se fanatizó por la causa y en la tira deportiva de Mitre hasta lo linkeo con la realidad nacional de los humildes.

La zona norte del conurbano bonaerense quedó desierta!

Estamos todos en Córdoba en busca de una estrella! 💙❤️💙

Larga se va a hacer la tarde… ansiedad, nervios, emoción! 🐯 Burbujas en la panza. Re manija!!!

Vamos Matadores! Es hoy!!!#TigreCopaCordoba #La27 pic.twitter.com/jQEBTgbSBE — Malena Galmarini (@MalenaMassa) June 2, 2019

El debate surgió luego de derrotar a Boca, en medio de los festejos. Es una maniobra que se tejió entre los dirigentes del club de Victoria y Massa y en la que aseguran que existe un artículo que les permitiría anular el descenso por ser campeones. Muy improbable , un chino.

Hasta el propio “Pipo” Gorosito cayó en la trampa y se dejó llevar por los rumores: “Existe un artículo y está escrito desde hace muchos años. Todavía no se sabe. Dice que el que sale campeón no pierde la categoría. El club se va a agarrar de eso para ver si puede defender la categoría. Para eso está el club y los abogados que seguramente lo verán. Si está escrito hay que respetarlo. Por una cuestión lógica: no hacer como hacemos en la Justicia Argentina y en todo que no se respeta nada”.