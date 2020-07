La Defensoría del Público tiene 115 empleados para monitorear a los medios

“No estamos tratando de silenciar a alguien que piensa distinto sino evitar este tipo de discursos, que sean considerados anacrónicos, que se note que atrasan”. Luego de que Miriam Lewin dijera eso sobre Baby Etchecopar, la Defensoría del Público quedó en el ojo de la tormenta.

Desde Gabriel Levinas hasta Eduardo Feinmann se solidarizaron con Etchecopar. No fueron pocos los que observaron en las palabras de la flamante defensora del Público un intento de limitar algunos discursos de comunicadores sociales no alineados con el gobierno de turno.

Aplausos de pie para Baby Etchecopar que recién no se calló nada: “Miriam Lewin no puede venir a decirme a mi qué decir después de ser responsable de la muerte de Beatriz Salomón. Quieren llevarnos a Cuba, y no se lo vamos a permitir”. Genio @angeletchecopar 👏👇 pic.twitter.com/aHXdvNKt0d

