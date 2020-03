Sergio Marchi: el hombre más cuestionado del fútbol sobrevive al frente de Agremiados

Sergio Marchi otra vez quedó envuelto en una polémica y fue blanco de muchas críticas por la suspensión (¿tardía?) del fútbol. Apoyó que siga rodando la pelota pese a las quejas de los futbolistas. Cuando trató de dar explicaciones y blanquear su imagen, buscó una entrevista liviana en TyC Sports. Lloró, habló con todas las comodidades pero al final se peleó con Leo Farinella que lo criticó por sus idas y vueltas.

Otro referente del periodismo deportivo, Gustavo López, no lo entrevista desde que ocurrió el episodio de Colón. El club santafesino estaba peleando el Descenso y le debía plata a los jugadores. Marchi le dijo a los jugadores que no se presenten. Por esa decisión, al club le quitaron los puntos y se fue a la B.

El titular de Futbolistas Argentinos Agremiados acumula causas judiciales y puntos oscuros por su cercanía con los dirigentes del fútbol. “Sabemos que le gusta llevarse bien con la gente del poder. Hace mucho tiempo que maneja algo importante y tiene más relación con la patronal que con sus representados“, deslizó un dirigente consultado por Expediente Político.

Durante el fin de semana, cuando surgió el conflicto de River y varios jugadores de otros equipos manifestaron su intención de no salir a la cancha, Marchi brilló por su ausencia. ¿Dónde estaba? ¿No es acaso su función representar a los jugadores? Cuando rompió el silencio, apuntó: “No atendemos caprichos”, en referencia a la decisión de Rodolfo D’Onofrio y de los jugadores de River.

Tenía razón River Plate, de no presentarse, ahora van a Supender el Fútbol Argentino, Sergio Marchi quedó pagando!!! Los jugadores no quieren jugar y ahora dicen no teníamos que haber jugado!!!! pic.twitter.com/SPpfMTY8Wr

— Julio Wajcman (@juliowajcman) March 16, 2020