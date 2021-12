Tinelli ensayó autocrítica en el día del hincha de San Lorenzo

Marcelo Tinelli a distancia planteó su amor por los cuervos. El ex presidente de la institución, en uso de licencia, ensayó una autocrítica en las redes sociales. Es la primera vez que el conductor televisivo pide perdón, aunque no detalla sus equivocaciones. Para los hinchas fue insuficiente y le reclaman por su borrada en momentos difíciles. “Mis disculpas por los errores que por diferentes cuestiones de las vida he tenido. Me quedo igual con la cantidad de cosas hermosas que he vivido, junto a mi gran amor San Lorenzo”, posteó el cabezón.

Soy el único que piensa que este tipo es el mayor sin vergüenza? Pone todo el tiempo pienso en un San Lorenzo mejor, ni presente esta en el club, te podés ir Tinelli por favor? pic.twitter.com/ubXtdGnuIh — Covid19💉 (@Covitmc) November 30, 2021