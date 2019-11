Un homenaje a Alfonsín terminó con los gritos de un Auditor K

Como se sabe si hay un discurso o un acto político, el nombre de Raúl Ricardo Alfonsín encaja en todos lo universos de la escena nacional. Kirchneristas, peronistas , Pro y propios radicales le viene rindiendo homenajes y hasta su estela fue utilizada en las campañas.

Insólito fue , en este contexto, que un Auditor peronista terminará su presentación a grito pelado ante sus colegas.

La versión taquigrafica, a la que accedió Expediente, pone en evidencia el mal momento. Auditores como el Titular del cuerpo, el peronista Oscar Lamberto o el filo radical Jesús Rodriguez , auspiciaron el homenaje al Padre de la Democracia.

El Auditor Javier Fernández se enteró tarde y acudió al cónclave con los peores modales. A continuación porte de la versión taquigráfica….

“Yo no estoy en contra de este homenaje. Siempre los respeté mucho al doctor Alfonsín, pero si voy a decir lo que a mi me parece, en cuanto a que esto no fue un homenaje a la democracia, ya que me pareció muy pobre”.

“Mientras tenga lengua voy a decir lo que quiera…., voy a decir lo que se me cante las pelotas…. este encuentro se hizo a las escondidas, porque ningún auditor supo de esto…”, es parte de la acción intempestiva de Fernández.

Jesús trató de ignorarlo y calmar las aguas. A lo que el “operador” k de la justicia apuntó : ” yo digo lo que siento”.

“Mientras tenga lengua voy a decir lo que quiera…., voy a decir lo que se me cante las pelotas…. este encuentro se hizo a las escondidas, porque ningún auditor supo de esto…”, es parte de la acción intempestiva de Fernández en el homenaje a Alfonsín.

La versión taquigráfica fue atenuada a pedido de las autoridades del Cuerpo. Trascendió que el encendido auditor peronista tuvo momentos discursivos de barricada que hasta pusieron en duda la figura de Alfonsín,mezclando el análisis de la hiper y el hambre.

Javier Fernández quien se involucró en la causa Cuadernos (estuvo procesado) cruzando las declaraciones de el ex juez Norberto Oyarbide quien en su indagatoria, dijo que Fernández y Stiuso lo habían “apretado del cogote” para que sobreseyera al matrimonio Kirchner por enriquecimiento ilícito “.

El Auditor peronista , amigo personal del espía, lo defendió y desmintió al ex magistrado de Spartacus. Tras mantener el perfil bajo, asomo la cabeza en la Revista Crisis para reivindicar el regreso del peronismo al poder.

“El gobierno rompió los códigos” en Comodoro Py. Usaron la corrupción, tratando de meter presos a todos, como una comidilla. Hay que respetar el proceso y el derecho a estar libre. Cambiaron jurisprudencia, se inventaron causas”, opinó J. Fernández.