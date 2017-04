Bendita entre todos los poderosos de la AFA

María Sylvia Jiménez es la única y primer mujer con cargo en la AFA. Abogada, trabaja en la Municipalidad de Catamarca y es presidenta de San Lorenzo de Alem.

Bendita entre todos los pesados en la “nueva” Comisión Directiva de la AFA. Es una de las siete vocales que acompañará al Chiqui Tapia.

Con la frescura de 33 años le pone perfume de mujer a una mesa de poder en la AFA que nada tiene de nuevo sino de reciclaje de los de siempre.

Colaboró mucho para que el Chiqui alcanzara votos de los clubes del ascenso en el interior del país. Dice que le pediría una selfie a Messi.

¿Cómo llegaste a la cúpula máxima de la AFA?

-Lo hice a través de Pablo Toviggino, que integró el Comité de Regularización de la AFA. El vio mi trabajo, se interesó por mis inquietudes y las diferentes actividades que se realizaron en Catamarca y entonces le propuso mi nombre a Tapia.

¿Cómo es tu relación con Tapia? ¿Y cuál va a ser tu función?

-A Tapia lo conocí en un almuerzo y me pareció una buena persona. Todavía no me pidió nada en concreto, pero mi rol se definirá muy pronto. Soy abogada e imagino que estaré en Asuntos Legales y también quiero darle fuerza al fútbol femenino, que está creciendo mucho.

¿Qué significa para vos ser la única mujer en la Comisión Directiva?

-Es una enorme responsabilidad ser parte de un ambiente tan machista y estoy convencida que mi llegada marca un antes y un después. Ojalá que a partir de ahora la mujer se anime más. Siento que represento a todas las mujeres que les gusta el fútbol, y que quieren formar parte de este mundo. No tengo presión, hay mucho por hacer.

¿Cómo es el trato con tus colegas? ¿Te permiten meter algún bocadillo?

-En mi presentación, Angelici me recibió bárbaro y pidió un aplauso por mi bienvenida. Yo no lo conocía, como tampoco conocía a Moyano, ni a Tapia. Todos fueron muy cálidos.

¿Y qué se siente estar al lado de gente tan poderosa?

-Son figuras importantes, gente de mucho peso y mi idea es consultar y aprender. Mi designación es histórica y me llena de orgullo. Voy a dar todo para que crezca el fútbol del interior y para dejar bien parado el papel femenino.