El peronismo de La Matanza reclama Ministro de Producción

La intendenta y el líder del PJ Bonaerense salieron al unísono a criticar a la Gobernadora en la semana más complicada de Vidal.

No sólo se para en la vereda de enfrente sino que además no le deja pasar una. Así se podría definir la relación de las dos mujeres fuertes de la política: María Eugenia Vidal como Gobernadora de la Provincia y Verónica Magario como intendenta de La Matanza, que volvió a cruzar duro a la dirigente con mejor imagen del país.

Luego del discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense, la jefa comunal de La Matanza corrigió a la gobernadora sobre la geografía de su distrito y las “supuestas” obras que lleva adelante en el municipio más poblado del país.

“Mencionó que en La Matanza se está trabajando en infraestructura hidráulica en ‘el arroyo La Matanza’. Yo le tengo que aclarar que no existe ningún arroyo llamado La Matanza; es un río atravesado por 18 arroyos. Y no hay ninguna obra en marcha, ni en el río ni en ninguno de los arroyos del Distrito”, disparó Magario. Y aclaró: “Este desconocimiento quizás sea porque no habla conmigo, hace un año ya de la última vez que me atendió”.

Sentada en uno de los primeros palcos de la Legislatura provincial, desde su rol de intendenta y presidenta de la Federación Argentina de Municipios (FAM), le pegó a Vidal por pedir más sacrificio a los bonaerenses: “Nadie puede persistir cuando hay hambre en la panza, cuando miles y miles de familias han perdido el trabajo el último año en toda la provincia. La Gobernadora no puede pedir eso a los bonaerenses porque es su responsabilidad dar solución a los problemas, para eso fue elegida”.

En tándem, también abrió fuego el presidente del PJ bonaerense y ex intendente de ese mismo distrito, Fernando Espinoza. “No es posible que sea recién ahora, después de año y medio de gestión, que la gobernadora comunicó que va a convocar a distintos sectores para solucionar el tema de la seguridad, cuando lo tendría que haber tenido planificado antes de ser electa”, arrancó.

“Los hospitales en La Matanza que se estaban construyendo están en la misma situación que cuando asumió el gobierno provincial uno al 75% y el otro al 90% y no hubo avances en todo este tiempo. Más de 26 nuevas escuelas que se estaban construyendo se dejaron de construir y ahora no van a empezar las clases”, agregó Espinoza en una relación que parece estar dimanitada por completo.

Y por si faltaba algo más, también le pegó por cómo Vidal organiza su gabinete: “Hace dos meses que la Provincia no tiene un ministro de producción”.

