Banderazo tras la columna de Macri, sin apoyo visible de otros dirigentes de Juntos por el Cambio

Aunque en menor medida que el 17 de agosto, miles de argentinos marcharon el domingo por la tarde en diversas ciudades del país para manifestar nuevamente su descontento con el gobierno de Alberto Fernández.

Pero, a diferencia de aquel 17 de agosto, donde incluso varios dirigentes del macrismo se hicieron presentes en los puntos de concentración, esta vez no solo que no fueron sino que tampoco se expresaron en las redes sociales.

Yendo para el banderazo, como siempre. Con bandera y barbijo y todas las ganas de defender el país y la República. #13SPorLaRepublica #13Stodosalacalle pic.twitter.com/DGsYA8Mh3Z — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) September 13, 2020

Tal vez uno de los pocos que sí lo hizo fue el diputado Fernando Iglesias, que explicó por qué se movilizaba y felicitó a los usuarios que también lo hicieron. Con barbijo en la boca y bandera argentina en el cuello, fue en auto hasta el Obelisco.

La que esta vez no estuvo presente fue la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad de Macri, que tras la marcha anterior, de la que participó, se contagió coronavirus y debió ser internada dos veces en una clínica privada.

Pero Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal no se expresaron. Tampoco lo hicieron la ex vicepresidenta Gabriela Michetti y el ex vicegobernador Daniel Salvador, de los que no se sabe nada desde el 10 de diciembre.

Tal vez la columna de opinión del expresidente en La Nación provocó malestar dentro de Juntos por el Cambio. Algunos de sus integrantes no sabían que Macri rompería el silencio en la semana de mayor trascendencia política de Larreta.