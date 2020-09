El “falso positivo” de Esmeralda Mitre: Ventura habló de una operación mediática

El nuevo escándalo de Esmeralda Mitre disparó algunas muchas dudas sobre el sistema de carga de datos del Covid-19. En su programa, Jorge Rial dio a conocer la primicia del supuesto positivo y generó un revuelo en la farándula. El resultado del examen era del jueves 27 de agosto.

En realidad, el certificado apareció en la cuenta @periodismoxfa (Periodismo para Periodistas), que luego fue cerrada. Minutos después, en el mismo programa Rodrigo Lussich reveló que casi en simultáneo que habían dado a conocer la noticia, a las 13:39, se había cargado otro test en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino) pero esta vez con resultado positivo.

“En un hecho absolutamente extraordinario, hoy a las 13:39 se genera otro evento en el sistema informático referido al documento de Esmeralda Mitre. El profesional de la salud que tenía la clave para entrar a ese evento informático reingresa y a partir de ese nuevo evento el resultado del día 27 desaparece y se genera un nuevo resultado en el que el hisopado de Esmeralda da no detectable”, explicó Lussich.

Lo cierto es que el tema desató un escándalo y muchas dudas sobre el sistema de carga de datos. ¿Fue un error voluntario o involuntario?

Esmeralda Mitre tardó en reaccionar. Luego dijo que “hubo un trucheo en la foto que anda circulando y andan mostrando”. “Por favor no generen miedo con una mentira, esto no es broma, es muy grave lo que está pasando. Con la salud no se juega”, publicó en Twitter.

Luis Ventura, ex amigo y socio de Rial, no dudó a la hora de analizar el escándalo: se hizo eco de las sospechas de Mitre y dijo que hubo una operación mediática, aunque no acusó a nadie.

Esmeralda Mitre>Ventura: “EN ESTA FAMILIA HAY UN ASESINATO

SIN DEFINICIÓN, HACE 15 AÑOS NO SE SABE

QUIÉN MATÓ A LUIS EMILIO MITRE” >Ella denuncia que le “operaron” los resultados

>Heredera de una fortuna que esta en contra del resto por cuentas no blanqueadas@motoreco_ok pic.twitter.com/DFuH5E4Ysn — La Nave Comunica (@lanavecomunica) September 1, 2020

Si hubo o no operación, el tema dejó otra polémica. La actriz se hisopó el jueves pasado y nunca habría avisado sobre esta situación a la producción del Cantando 2020 (El Trece, a las 22.30). Igualmente se presentó el viernes por la noche, cuando interpretó una canción de Tan Biónica, la ex banda de Chano Charpentier.

Mitre también estuvo este lunes en los estudios del certamen conducido por Ángel de Brito y Laura Fernández, aunque no salió al aire. De hecho, se paseó por los pasillos sin barbijo y eso habría despertado cierta molestia por parte de sus compañeros.